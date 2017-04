Neue Heimat entsteht am "Diabassee"

ORTSBESICHTIGUNG Kommunalpolitiker schauen sich Standort für Domizil der Angelsportler an

Eschenburg-Hirzenhain Ausflug an den Rand des Steinbruchs. In Hirzenhain, in der Gemarkung „Kohlhain“, besichtigten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Eschenburg den neuen Standort für das Vereinsheim des Angelsportvereins „Oberes Gansbachtal“.

