Von Kilian Scharf

Platzt Ausschuss erneut?

POLITIK Haigers Ex-Bürgermeister strengt weiteres Eilverfahren an

Haiger Platzt der Haigerer „Akteneinsichtsausschuss Dr. Zoubek“ am Donnerstag (12. Januar) erneut? Das könnte möglich sein. Denn der ehemalige Rathauschef hat am Dienstag erneut per Eilverfahren Beschwerde am Verwaltungsgericht eingelegt.

