Von Katrin Weber

Plauener Spitze hat Tradition

AUSSTELLUNG Handwerkskunst aus dem Vogtland begeistert seit Generationen

HAIGER-SEELBACH Mit einer Ausstellung von Plauener Spitze startet das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach in die neue Saison. Von Sonntag (2. April) an bis November sind die filigranen Arbeiten Bestandteil in dem kleinen, spezialisierten Museum.

Copyright © mittelhessen.de 2017