Von Christian Röder und Maike Wessolowski

Polizei blitzt an über 300 Plätzen

VERKEHR Zu schnellen Fahren Hauptursache für tödliche Unfälle/ Mittwoch: Fuß vom Gas

Lahn-Dill-Kreis Die Zahlen sprechen für sich: 757 Polizisten und Mitarbeiter der Kommunen stehen am Mittwoch (19. April) an 324 Messstellen beim europaweiten „Speedmarathon“ in ganz Hessen parat. Temposündern geht es dann per Blitzer an den Kragen.

