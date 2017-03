Holger Kiehl

"Schlag ins Gesicht der Stahlarbeiter"

WARNSTREIK Angebot der Arbeitgeber von 1,3 Prozent mehr Lohn wird als Provokation empfunden

Dillenburg Die Beschäftigten in der Stahlindustrie wollen sich nicht mit 1,3 Prozent mehr Lohn abspeisen lassen. Sie fordern 4,5 Prozent. Am Dienstag fanden erste Warnstreiks statt. Bei Outokumpu Nirosta in Dillenburg standen für zwei Stunden alle Räder still.

Copyright © mittelhessen.de 2017