Von Katrin Weber

Schlossberg lockt zu Ostern

schlossberg Kleiderverkauf, Weihnachtsmarkt und mehr in 2017

DILLENBURG Nach drei Jahren Zwangspause will der Schlossbergverein Dillenburg in diesem Jahr wieder „loslegen“: Unter anderem ist der „Romantische Weihnachtsmarkt“ am Stockhaus auf dem Schlossberg geplant.

