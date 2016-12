Von Christoph Weber

Schnelles Internet ab 31. Januar

BREITBAND Am 19. Januar Infos in der Stadthalle / Erweiterung in der Warteschleife

Haiger „... mit dem 31. Januar 2017 sind die neuen Geschwindigkeiten buchbar!“ Auf dieses von Hermann Steubing von der Steuerungsgruppe von „Lahn-Dill-Breitband“ genannte Datum warten viele Haigerer Bürger voller Sehnsucht.

