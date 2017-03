Schülerin täuscht Raub am Bahnhof vor

POLIZEI 14-Jährige verstrickt sich bei der Vernehmung in Widersprüche und verweigert dann die Aussage

Das Mädchen hatte ausgesagt, am Montag gegen 15.40 Uhr hätten sie auf Gleis 2 zwei etwa Mitte 20 Jahre alte Männer überfallen. Diese nach ihrer Einschätzung aus Syrien oder Afghanistan stammenden Flüchtlinge oder Asylsuchenden hätten ihr die kurz zuvor aus einem Geldautomaten „gezogenen“ 30 Euro inklusive EC-Karte geraubt.

„Der von einer 14-Jährigen am Montag angezeigte Überfall am Gleis 2 des Herborner Bahnhofs hat nach derzeitigem Stand nicht stattgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Schülerin wegen Vortäuschens einer Straftat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Anzeige

Ungereimtheiten bei der Vernehmung

Ungereimtheiten in Bezug auf das geraubte Geld und widersprüchliche Angaben zum zeitlichen Ablauf der Tat hätten bei den Ermittlern erste Zweifel an dem von der Schülerin geschilderten Überfall aufkommen lassen. Mit diesen Fakten konfrontiert, habe sich das Mädchen entschieden, gegenüber der Polizei keine Angaben mehr zu machen. Derzeit geht die Kripo davon aus, dass der Überfall am Montagnachmittag am Herborner Bahnhof nicht stattgefunden hat.

Hinter das Motiv, den Überfall vorzutäuschen, sind die Ermittler noch nicht gekommen, da die 14-Jährige aus der Gemeinde Siegbach nach den Zweifeln die Zusammenarbeit mit der Polizei beendet hat.

Erledigt hat sich nach den aktuellen Erkenntnissen auch die Suche nach einem Zeugen, der nach der ersten Aussage des „Opfers“ den Überfall von Bahnsteig 1 aus beobachtet und daraufhin das „Täter-Duo“ verfolgt hatte. (cw)