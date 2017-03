Schuster will 2018 wieder Landrat werden

WETZLAR/DILLENBURG/DRIEDORF Wolfgang Schuster (SPD) strebt eine dritte Amtszeit – von 2018 bis 2024 – als Landrat an. Das hat er in der Kreistagssitzung am Montag in Wetzlar mitgeteilt.

