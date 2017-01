Von Katrin Weber

Schwimmbad bis 2022 umfassend erneuern

FREIZEIT Der Zweckverband will in den nächsten fünf Jahren 500 000 Euro ins Bad "Panoramablick" investieren

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN 500 000 Euro will der Zweckverband Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal in den kommenden fünf Jahren in das Freizeitbad „Panoramablick“ in Eibelshausen investieren.

Copyright © mittelhessen.de 2017