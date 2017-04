Sex und Sojabohnen

KULTUR Wer wird Kabarettmeister?

HERBORN Er ist der aktuelle Spitzenreiter unter den 14 Künstlern, die um die Krone des Deutschen Kabarettmeisters kämpfen. Am Donnerstag (27. April) gastiert Christof Spörk in der „KulturScheune“ in Herborn. Dort trifft er auf das Chanson- und Kabarettduo Korff/Ludewig.

