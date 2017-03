Siegbacher suchen nach Betreuungslösung

POLITIK Vier Finanzthemen im Parlament in Eisemroth / Kindertagesstätte soll in Gemeindehand bleiben

Siegbach-Eisemroth Was wird aus dem Betreuungsangebot an der Grundschule am Siegbach in Eisemroth? Nachdem der Gemeindevorstand den Kooperationsvertrag mit dem Landkreis zum 31. Juli 2017 aufkündigt, sucht das Parlament nach einer günstigeren Lösung.

