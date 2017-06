Von Isa Hortien

Stärken, um Krisen zu überwinden

JUBILÄUM Diakonische Tagesstätte "Hintersand" feiert in Herborn ihr 20-jähriges Bestehen

HERBORN Die Tagesstätte „Hintersand“ in Herborn feiert am Mittwoch, 7. Juni, ihr 20-jähriges Bestehen. Sie bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen einen Alltag. Was bedeute das und was steckt eigentlich hinter dieser Arbeit?

