Stagedives und Headbangs

METALCORE Fünftes "Spring Breakdown Festival" in Frohnhausen

Dillenburg Fünf Jahre „Moshpits“, „Stagedives“ und „Headbangs“: Das „Spring Breakdown Festival“ feiert am Samstag (13. Mai) in der Turnhalle in Frohnhausen Jubiläum. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

