Störung aller Netze behoben

Dillenburg/Haiger Die Störung, die am Dienstag ganztags in Dillenburg und Teilen von Haiger viele Internet- und Telefonanschlüsse lahmgelegt hat, ist laut Telekom und Unitymedia behoben.

Bereits am Dienstagabend habe man die meisten Anschlüsse wieder funktionstüchtig machen können, teilten Sprecher der Konzerne am Mittwochvormittag auf Nachfrage der Redaktion per E-Mail mit.

Bei den Bauarbeiten an der Hohlbrücke in Dillenburg war gestern um 11 Uhr ein Kabel beschädigt worden. Das sorgte für einen Ausfall im Telekomnetz und auch im Netz vom Anbieter Unitymedia. Die Störung betraf Dillenburg – besonders die Innenstadt, aber auch Manderbach – und auch Haiger und Stadtteile.

Wer nun, nachdem die Störung als behoben gilt, immer noch Probleme hat, sollte zunächst die betroffenen Geräte (Router usw.) kurz vom Strom nehmen und wieder anschließen. Hilft das nicht, sollten die Kundendienste der Betreiber kontaktiert werden. (wes)