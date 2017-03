TVD-Zentrum ist vom Tisch

STADTENTWICKLUNG Turner geben Pläne für Gelände an der Bleiche auf

Dillenburg Der Dillenburger Turnverein (TV) gibt sein Vorhaben, in der Nähe des Stadions „Auf der Bleiche“ ein Sport- und Gesundheitszentrum bauen zu wollen, auf. Stattdessen will der Verein nun für seine Turnhalle in der Jahnstraße eine neue Lösung anstreben.

