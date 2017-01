Theaterboom setzt sich in Haiger fort

VERANSTALTUNGSREIGEN Das Altstadtfest feiert in 2017 das 30-jährige Bestehen

Haiger Theateraufführungen in einer Kleinstadt – das ist oft ein Wagnis? Nicht in Haiger. Mit dem Programm der Spielzeit 2016/2017 haben die Veranstalter ins Schwarze getroffen. Die Stadthalle war in 2016 mehrmals ausverkauft. Der Trend setzt sich in 2017 fort.

