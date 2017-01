Von Katrin Weber

"Toll, dass wir dabei sind"

ARBEITSWELT Fachmagazin zeichnet Bäckereien Gabriel und Stoll aus

DILLENBURG/HERBORN-SEELBACH Die Bäckereien Stoll in Dillenburg und Gabriel in Herbornseelbach gehören zu den besten ihrer Zunft in Deutschland. Die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ hat sie und 498 weitere Betriebe dazu gekürt.

