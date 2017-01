Von Katrin Weber

Traumwetter für Zwei- und Vierbeiner

SCHLITTENHUNDERENNEN Die Zuschauer stehen in Liebenscheid fast bis zu den Knien im Neuschnee

LIEBENSCHEID Für das Schlittenhunderennen an diesem Wochenende in Liebenscheid könnten die Bedingungen kaum besser sein. Am ersten Tag des Wintersportspektakels zeigten fast 400 Vierbeiner, wie gerne sie im Schnee laufen.

