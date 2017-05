Unbekannter bohrt Baum an 

POLIZEI Grundstücksbesitzer an Merkenbachs Ortsdurchfahrt zum zweiten Mal betroffen

Rinde abgeschält und Löcher in den Stamm gebohrt: Ein Unbekannter hat an der Merkenbacher Ortsdurchfahrt Bäume derart geschädigt, dass sie vermutlich gefällt werden müssen. (Foto: Polizei)

Herborn-Merkenbach Zum zweiten Mal hat ein Umweltfrevler an derselben Stelle in Merkenbach zugeschlagen: Der Täter beschädigte dort mehrere Bäume.

Wie Polizeisprecher Guido Rehr mitteilte, geht es um ein Grundstück an der Weilburger Straße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Fleisbach/Beilstein. Bereits vor etwa einem Jahr habe dort ein Unbekannter von zwei Bäumen großflächig Rinde abgeschält. In der Folge habe ein Baum gefällt werden müssen. Der anderen habe die Tat überstanden.

Vermutlich in der Nacht auf Freitag vergangener Woche, so berichtete Rehr am Montagnachmittag, habe vermutlich derselbe Täter erneut zugeschlagen.

Anzeige

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen der Tat

Von einem Baum wurde erneut großflächig Rinde abgeschält. Ein anderer Baum auf dem Grundstück weist eine ganze Reihe von großen Bohrlöchern im Stamm auf.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Bäume von der Stadt Herborn gefällt werden müssen.

Die Ermittler der Polizei hoffen nun darauf, dass es Zeugen gibt und fragen: Wer hat den Täter an der Weilburger Straße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter (0 27 72) 4 70 50. (w)