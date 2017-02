"Unsicherheitsgefühl wächst"

POLITIK CDU in Dillenburg will vom Parlament Videoüberwachung prüfen lassen

Dillenburg Die Sicherheit der Dillenburger in der Kernstadt und in den Stadtteilen muss verbessert werden. Das fordert die CDU und stellt am Donnerstag (9. Februar) im Parlament den Prüfauftrag, zur Überwachung des Geschehens Videokameras zu installieren.

