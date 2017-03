Urlaub in der Türkei - geht das noch?

MEINUNG "Frage der Woche" zum Reiseverhalten

Fast menschenleere Strände an der Türkischen Riviera: Viele Reiseveranstalter vermelden derzeit für das Land ein deutliches Gästeminus. (Archivfoto: Eisenhuth/dpa)

HERBORN Terroranschläge, Verhaftungen, Nazi-Vergleiche – und unter Staatspräsident Erdogan nimmt die Türkei Kurs in Richtung Diktatur. Wir haben Passanten in Herborn gefragt, ob sie noch Urlaub in der Türkei machen oder Alternativen wählen.