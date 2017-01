Vorfahrt missachtet: Auto kracht in Fahrerseite

Von Maike Wessolowski

UNFALL B253 zwischen Wissenbach und Simmersbach voll gesperrt

Nach bisherigen Informationen ist eine Frau mit ihrem Auto von Eiershausen Richtung Bundesstraße gefahren und hat an der Abzweigung die Vorfahrt missachtet. Daraufhin krachte ein Fahrzeug in der Fahrerseite in ihr Auto. Die Frau wurde schwer verletzt und eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei sperrte dafür die Bundesstraße in einem großräumigen Abschnitt.