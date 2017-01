Vorfahrt missachtet: Fünf Personen verletzt

POLIZEI Unfall bei Hörbach / 7500 Euro Schaden

Herborn-Hörbach Fünf verletze Personen und Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag bei Hörbach.

Gegen 15.20 Uhr war ein mit fünf Personen besetzter Opel Zafira auf der K 66 in Richtung B 255 unterwegs. An der Einmündung auf die Bundesstraße missachtete der 40-Jährige Fahrer die Vorfahrt eines blauen Opel Corsa, der in Richtung Herborn unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden vier von fünf Insassen des Zafiras sowie die 20-jährige Fahrerin des Corsas verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wegen des Zusammenstoßes kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Folgeunfall im Einmündungsbereich. Der Fahrer eines schwarzen VW-Combi krachte auf einen weißen BMW. Es entstanden 3000 Euro Sachschaden. (hk)