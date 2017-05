Von Jörg Weirich

Was vom Hessentag geblieben ist

NACHLESE Spurensuche ein Jahr nach dem großen Landesfest in Herborn im Mai 2016

HERBORN Am Samstag (20. Mai) ist es genau ein Jahr her, dass Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier das große Landesfest auf dem Marktplatz offiziell eröffnet hat. Was ist vom Hessentag 2016 in Herborn geblieben?

Copyright © mittelhessen.de 2017