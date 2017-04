Von Jörg Weirich

Weitere "Schätze" warten

ALTSTADTSANIERUNG Das letzte kommunale "Denkmal in Not" in Herborn ist verkauft

Herborn Auswärtige Besucher geraten beim Gang durch Herborn ins Schwärmen, und auch die Einheimischen sind stolz auf ihr „Schmuckkästchen“: Herborn hat eine der besterhaltenen Altstädte in Hessen. Aber noch immer gibt es auch dort einige „Sorgenkinder“.

