Wer ist gut mit der Glut?

GRILLMEISTERSCHAFT Landeswettbewerb am 7. Mai in Dillenburg

Am Sonntag (7. Mai) finden in Dillenburg die Hessischen Landesgrillmeisterschaften im Hofgarten statt. (Archivfoto: Maurer/dpa)

Dillenburg Wer kann gut mit der Glut? Diese Frage soll am 7. Mai in Dillenburg beantwortet werden. Dann richtet die Oranierstadt erstmals die Hessische Grillmeisterschaft aus. Ort des Geschehens: der Hofgarten.

Begleitet wird die Veranstaltung von einem verkaufsoffenen Sonntag, Motorrad- und Grillzubehörausstellungen, einem Biker-Gottesdienst, dem Landmarkt im Hessischen Landgestüt und einem Flohmarkt in der Wilhelmstraße.

Ein Team kann aus bis zu vier Personen bestehen. Wer mitmachen will, kann sich bis zum 7. April anmelden. Die Grillteams bringen ihr komplettes Equipment und die Zutaten selbst mit. Zulässig sind alle Sorten von Holzkohlegrills. Aufgabe der Brutzeler ist es, vier Gänge über der heißen Glut zuzubereiten. Die Teilnehmerzahl ist auf höchstens zehn Mannschaften begrenzt.

Bewertet werden die Gänge durch eine Blindjury. Das heißt, die Juroren sehen selbstverständlich nicht, von welchem Grill-Team das jeweilige Essen kommt. Die Jury besteht aus „normalen“ Leuten, und somit sollten die Teams so grillen wie zuhause im Garten, wenn Freunde und Nachbarn beeindruckt werden sollen. Bewertet werden alle vier Gänge. Gewonnen hat das Team, das am Ende in Summe die meisten Punkte hat. Wenn zwei Teams gleich viele Punkte haben, werden alle vier Bewertungen zu „Geschmack des Hauptbestandteils addiert und das Team mit den meisten Punkten dort gewinnt.

Veranstalter suchen noch Juroren, die möglichst aus der Branche kommen sollten

Bewertet wird das Aussehen des Gesamtgerichts, der Garzustand des Hauptbestandteils, der Geschmack des Hauptbestandteils und der Beilage mit Noten von 1 („ungenießbar) bis 10 („das Beste, was ich je in meinem Leben hatte). Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und gegen 17:15 Uhr wird der Landesgrillmeister Hessen 2017 gekürt.

Gesucht werden auch noch Juroren, die vor allem eines mögen sollten: Gegrilltes. Sie bekommen einen Bewertungsbogen, auf dem das Team mit einer Nummer codiert ist. Im Idealfall sind die Juroren GBA-zertifiziert oder verfügen über einschlägige Erfahrungen in der Gastronomie oder Bewertung von Grillgut bei Wettkämpfen. Jeder Juror muss einen Betrag von 20 Euro für seinen Platz in der Jury zahlen. In diesem Startgeld sind ein Jury-T-Shirt und ein Jury-Ausweis enthalten.

Neben der Hessischen Landesgrillmeisterschaft ist auch eine Ausstellung rund um das Thema Grillen (Grills, Zubehör) vorgesehen, bei der es natürlich auch etwas zu Essen vom Grill geben wird. Diese wird ebenfalls im Hofgarten zu finden sein.

Wer also ein tolles Grill-Produkt verkaufen oder eine besondere gastronomische Spezialität vom Grill anbieten möchte, kann sich gerne bei der Stadt Dillenburg um einen Standplatz bewerben.

Die Grillmeisterschaft in Dillenburg wird von einem passenden Rahmenprogramm begleitet, bei dem die Gastronomie und Motoren im Vordergrund stehen. In der Innenstadt öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Auf dem Wilhelmsplatz erwartet die Besucher eine Motorradausstellung verschiedener Marken sowie eine Fahrrad- und E-Bike-Präsentation. Außerdem informiert der Fahrradclub ADFC an seinem Stand über aktuelle Themen rund um das Zweirad.

Vorbei an den Angeboten des City-Flohmarkts in der Wilhelmstraße gelangt der Besucher schließlich zum beliebten Landmarkt auf dem Gelände des Hessischen Landgestütes. Hier werden Käse- und Wurstspezialitäten, Feinkost, Essig und Öle, selbst gemachter Gelee, Honig, Liköre und Weine, sowie Naturpflegeprodukte aus eigener Herstellung angeboten.

Die Auswahl an liebevoll gestalteten Geschenkideen, Holzwaren und Accessoires ist groß.

Im benachbarten Hofgarten wird die Landesgrillmeisterschaft von einer Begleitausstellung mit Grillzubehör umrahmt. Gegen 12 Uhr findet hier ein Bikergottesdienst statt. (red)