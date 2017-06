Von Michael Reitz

Wirf hoch das Schaf!

SPIELE Turnverein Eibelshausen veranstaltet "Holderberg Games" im Stadion

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Bei der zweiten Auflage der „Holderberg Games“ im Holderbergstadion in Eibelshausen sind am Samstagnachmittag rund 50 Teilnehmer in lustigen Disziplinen gegeneinander angetreten. Veranstalter der Spiele war der Turnverein.

