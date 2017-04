Wo genau verlief einst die Stadtbefestigung?

Geschichte Von April bis Oktober stellen Haigerer die Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt vor

Haiger Wer schon immer mal wissen wollte, was es mit den Platten am Marktplatzbrunnen auf sich hat, woher die Isabellenstraße ihren Namen hat oder wo genau die Stadtmauer verlief, der kann an einer Stadtführung in Haiger teilnehmen.

Copyright © mittelhessen.de 2017