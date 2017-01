Zaubershow mit den Ehrlich-Brothers

KULTUR Magische Brüder kommen nach Siegen

Siegen Die Ehrlich-Brothers gastieren mit ihrem neuen Programm „Faszination – Die neue Magie Show“ am 15. und 16. Februar (Mittwoch und Donnerstag) in Siegen. Die Shows beginnen an beiden Tagen um 19 Uhr in der Siegerlandhalle (Koblenzer Straße 151).

