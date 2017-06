Von Klaus- J. Frahm

Zum Abschluss wird gerockt

KONZERT Bläserklassen und Orchester des Johanneums begeistern in der Konferenzhalle

Herborn „Rock around the clock“ in einer jazzigen Version erklingt zum Abschluss und muss nach dem Begeisterungssturm noch einmal wiederholt werden: Mit dem Klassiker endete das Konzert der Bläserklassen und der Orchester AG des Johanneum Gymnasium in Herborn.

Copyright © mittelhessen.de 2017