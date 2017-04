Von Jörg Weirich

Zum Geburtstag spielt die Egerländer Blasmusik

TRADITION Herbornseelbacher Stammtisch "Brunnenschänke" feiert sein 45-jähriges Bestehen mit öffentlichem Frühschoppen

Herborn-Seelbach Es gibt sicher nicht mehr viele Stammtische im Dillgebiet, die so lange bestehen: Der Herbornseelbacher Stammtisch „Brunnenschänke“ wird 45 Jahre alt, und das will die muntere Männertruppe am Sonntag (9. April) mit möglichst vielen Gästen feiern.

