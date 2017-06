Zwölfter "Erdbeersonntag" lockt nach Herborn

AKTION Mit Konzert des Herbornseelbacher Musikvereins und Oldtimerschau

HERBORN Zum zwölften Mal lädt der Herborner Werbering zum „Erdbeersonntag“: Am Sonntag, 11. Juni, dreht sich in der Innenstadt alles um die rote Vitaminbombe. Außerdem sind von 12 bis 18 Uhr die meisten Geschäfte in der City zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

