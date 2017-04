27-Jähriger verursacht den gleichen Unfall zweimal

Der Fahrer eines weißen Kleinwagens war am Montag um 8.30 Uhr auf der Autobahn 480 zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Gießener Nordkreuz unterwegs. Dort kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke. Anschließend überschlug sich das Auto und kam im Straßengraben neben der Autobahn zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte es sich zunächst heraus, dass der Autofahrer, der mit schweren Verletzungen in ein Gießener Krankenhaus gebracht wurde, offenbar zu schnell unterwegs war und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Reste von Marihuana wurde in dem Auto gefunden. Eine Blutentnahme wurde vorgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 16.000 Euro.

Anzeige

Bereits am 20. März war der 27-Jährige offensichtlich an einem weiteren Unfall beteiligt. Bei diesem war der Fahrer aus Romrod jedoch mit einem Mazda 6 in entgegengesetzter Richtung unterwegs und prallte in unmittelbarer Nähe der aktuellen Unfallstelle auf einen Laster. Nach dem Unfall hatte es umfangreiche Suchaktionen gegeben, da der Mann behauptete, er sei eine zweite Person im Auto gewesen. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte es sich jedoch heraus, dass der Fahrer aus Romrod alleine unterwegs war. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden von 30.000 Euro. (red)

Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer (06033 ) 9930 entgegen.