Arzt verliert in Kampf um Approbation

Strafrechtlich hat sich das Gießener Landgericht bereits mit dem Fall beschäftigt und den Mann zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Denn der Arzt soll die Drogen nicht nur besorgt haben, er soll den lebensbedrohlichen Zustand der Ex auch nicht erkannt und zu spät Hilfe gerufen haben. Das Landgericht wertete dies als versuchten Totschlag.

Das Strafverfahren war ein Grund dafür, dass das Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen das Ruhen der Approbation des Mannes angeordnet hatte. Dagegen wehrte er sich mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht – unterlag aber am Montag.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Landesamt völlig zu Recht das Ruhen der Approbation angeordnet hatte. Die Bundesärzteordnung ermögliche dies bereits beim Verdacht einer Straftat. In diesem Fall liege aber sogar ein Urteil vor. Der Verteidiger des Mannes hatte unter anderem damit argumentiert, dass man gegen das Urteil in Revision gehen werde. Es sei also nicht rechtskräftig. Zudem habe der Mann seine Suchterkrankung erfolgreich therapiert.

Auch gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts kann Berufung beantragt werden. So lange darf der Kläger weiter als Arzt arbeiten. (pre)

