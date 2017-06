Fünf Autos gestohlen: mehrere Hunderttausend Euro Schaden

WETTENBERG Offenbar in der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in den Wettenberger Ortsteilen Launsbach, Krofdorf-Gleiberg und in Wißmar insgesamt fünf hochwertige Fahrzeuge entwendet. Der Wert der Karossen beträgt zusammen mehrere Hunderttausend Euro.

Zunächst hatte die Polizei einen Anruf aus Wißmar bekommen. Dort hatten die Täter gleich drei Mal zugeschlagen. Im Starenweg stahlen sie einen Audi S 8, einen Audi Q 2 und einen Mercedes Benz der V-Klasse. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter dort zwischen 22.30 und 7.30 Uhr zugeschlagen.

In einem ähnlichen Zeitraum dürften die Unbekannten in der Straße Am Weidacker in Launsbach ebenfalls ein teures Fahrzeug entwendet haben. In diesem Fall hatten sie es auf einen Mercedes Benz Sprinter abgesehen.

Anzeige

Auch in Krofdorf-Gleiberg wurde ein fast neuwertiges Fahrzeug entwendet. Die Unbekannten stahlen in der Fohnbachstraße einen schwarzen Geländewagen G 500 von Daimler Benz.

Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die Täter die genannten Straßenbereiche zuvor ausbaldowert haben. Bei den Anzeigeerstattungen stellte es sich auch heraus, dass voraussichtlich alle Fahrzeuge mit einem Originalschlüssel weggefahren wurden. Die Einbrecher hatten sich offenbar gewaltsam Zugang in alle drei Wohnhäuser verschafft und gezielt die Fahrzeugschlüssel entwendet.

Die Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der letzten Nacht und möglicherweise auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Launsbach, Krofdorf-Gleiberg und Wißmar gesehen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555. (red)