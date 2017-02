"Gas rein und bumm"

GIESSEN Gas aufdrehen, zünden und aufs große Geld hoffen: Ein 40-Jähriger hat vor dem Landgericht Gießen gestanden, mehrere Fahrkartenautomaten an Bahnsteigen in Mittelhessen gesprengt zu haben. Mit dem erhofften Bargeld wollte der Mann nach eigenen Angaben seine Drogensucht finanzieren.

Allerdings ging der Plan laut Anklage nur bei einer von sieben Taten auf. Der 40-Jährige hatte demnach Geräte zwischen Mai und August 2016 in Langgöns, Butzbach und Rosbach in die Luft gejagt. Er gelangte aber nur einmal an die Geldkassette und erbeutete so rund 3470 Euro. Die Explosionen richteten einen Schaden von insgesamt 141 000 Euro an.

Das Verfahren hätte eigentlich „ganz einfach, ganz schnell“ sein sollen, sagte der 40-Jährige am Montag im Gericht und gab den Richtern freimütig Einblicke in die Technik des Automaten-Sprengens. „Gas rein, es macht bumm, kein großer Aufwand.“ So habe das zumindest sein in diesen Dingen erfahrener Arbeitskollege dargestellt. Der habe ihn auch auf die Idee gebracht. Denn: „Das Konto wurde immer leerer.“

Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben einen schwierigen Lebenslauf hinter sich, der ihn zuerst ins Kinderheim und dann in die Kriminalität und Drogensucht führte. Er habe etwa zehn Jahre im Gefängnis gesessen, unter anderem wegen eines Banküberfalls.

In Freiheit hangelte sich der Angeklagte von einem Job zum nächsten. Das Geld reichte kaum für ihn, die Freundin und die kleine Tochter - und erst recht nicht für Drogen, wie der 40-Jährige erzählte. Die Fahrkartenautomaten sollten die Lösung für seine Geldprobleme sein.

Gleich die erste Sprengung führt zur Geldkassette

Ausgerüstet mit Gaskartusche und Zündschnur schritt er laut Anklage zur Tat. Gleich der erste große Knall war demnach ein Erfolg: Durch die Wucht der Explosion wurde die 60 Kilo schwere Tür des Automaten nach vorne gesprengt - und der 40-Jährige konnte sich das Geld schnappen. Bei den weiteren Taten scheiterte er allerdings, die Explosionen waren nicht stark genug.

Am Ende erwischten Zeugen den Mann und er musste durchs Brombeergebüsch fliehen. „Das ist auch kein Spaß“, sagte der 40-Jährige. „Ich war total zerkratzt.“ Schließlich kam er in Untersuchungshaft. „Im Prinzip war das das Beste, was mir passieren konnte“, betonte der Angeklagte. Denn dadurch sei er nun „clean“. Er hoffe auf eine Therapie. Der Prozess wird fortgesetzt. (dpa/lhe)