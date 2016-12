Kaputter Fernseher führt zu Brand in Pflegeheim

LANGGÖNS/GIESSEN Ein kaputter Flachbildschirm hat einen Zimmerbrand in einem Pflegeheim in Langgöns bei Gießen ausgelöst.

Dabei erlitt der 57 Jahre alte Bewohner des Zimmers in der Nacht zum Samstag schwere Brandverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Eine Mitarbeiterin zog sich eine Rauchvergiftung zu. Das Feuer mit starkem Rauch war in der zweiten Etage ausgebrochen. Einige Bewohner im zweiten Stock mussten ihre Zimmer verlassen und wurden in anderen Bereichen des Heims untergebracht. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. (dpa/lhe)