Motorradfahrer stirbt bei Unfall

GIESSEN Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Montagmorgen in der Licher Straße in Gießen gekommen. Um 4.30 Uhr war ein 58 - Jähriger Motorradfahrer aus Fernwald stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe einer Klinik gegen einen Laternenmast. Der 58 - Jährige starb noch an der Unfallstelle.