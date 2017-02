Mutmaßlicher Fahrkartenautomaten-Sprenger vor Gericht

GIESSEN Siebenmal soll ein Mann Fahrkartenautomaten in Mittelhessen gesprengt haben, um an Bargeld in den Geräten zu gelangen. Wegen Diebstahls, der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen und Sachbeschädigung steht der Angeklagte nun von heute an vor dem Landgericht Gießen.