Stadt Gießen beendet Gratis-Kultur auf Parkplätzen

EINNAHMEQUELLE Parkscheinautomaten für Messeplatz und Ringallee sind bestellt / Keine Tickets für Kurzzeitparker geplant

Wer am Messeplatz sein Auto abstellt, muss demnächst dafür zahlen. (Foto: Friese/ga)

GIESSEN Es sind vor allem Studierende und Bedienstete der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Gerichte, die während der Woche die kostenlosen Abstellmöglichkeiten an der Ringallee und auf dem Messeplatz nutzen. Das ist bald vorbei.

Wer künftig seinen Wagen auf dem Messeplatz oder an der Ringallee abstellt, soll dafür zahlen, wie der Gießener Verkehrs- und Ordnungsamtsdezernent Peter Neidel (CDU) mitteilt. Eigentlich hätte der Beginn der Parkraumbewirtschaftung, die die Stadt sich zudem an weiteren Standorten zum Ziel gesetzt hat, schon längst erfolgen sollen. Aufgrund fehlenden Personals habe die Maßnahme jedoch nicht schneller vorangetrieben werden können, so der Dezernent.

Die Pläne der Stadt sehen neben der Einrichtung von reinen Bewohnerparkplätzen in der Ringallee auch gebührenpflichtige Parkplätze vor. Ein Teil dieser Plätze werde auch für die Anwohner mit dem sogenannten „erweiterten Bewohnerparkplatz“ nutzbar sein. Diese Möglichkeit erlaubt auch Inhabern eines reinen Bewohnerausweises das Parken auf gebührenpflichtigen Abstellplätzen.

Zu einer weiteren, allerdings nicht ausschlaggebenden Verzögerung ist es nach Neidels Angaben gekommen, weil die Stadtwerke von der ursprünglich angedachten Bewirtschaftung des Messeplatzes über Zufahrtsschranken Abstand genommen haben. Die Bewirtschaftung der Parkflächen in der Ringallee, auf dem Messeplatz und auf dem Parkplatz an der Sporthalle der Theodor-Litt-Schule soll mit Parkscheinautomaten (PSA) erfolgen. Aufgrund fehlender Haushaltsmittel habe die Beschaffung der PSA erst nach Genehmigung des Haushaltes für dieses Jahr vom Tiefbauamt in die Wege geleitet werden können, erläutert der Dezernent.

Insgesamt werden 16 Automaten aufgestellt. Mit zwei weiteren soll der Parkplatz Lehmweg bewirtschaftet werden. Sofern es keine Verzögerungen bei der Lieferung gibt, sollen die Automaten im Frühjahr in Betrieb genommen werden.

Es werden nur Tageskarten verkauft

Fest steht auch die Höhe der Parkgebühren: Diese betragen im vorderen Bereich der Ringallee für die Tageskarte drei Euro. Eine Halbjahreskarte kostet 30 Euro im Monat.

Wer im hinteren Bereich der Ringallee sein Auto abstellen will, der zahlt für eine Tageskarte zwei Euro; eine Halbjahreskarte schlägt mit 25 Euro monatlich zu Buche. Wobei diese Preise auch für den Lehmweg gelten. „Kurzzeittickets sind im Hinblick auf den erwarteten Bedarf und den günstigen Tageskartenpreis nicht vorgesehen“, erklärt Neidel.

Wer an einer Halbjahreskarte interessiert ist, kann diese zunächst nur direkt bei der Straßenverkehrsbehörde beziehen. Andere Optionen befinden sich noch in Prüfung. Eine schriftliche Information der Anwohner über die Modalitäten des Bezugs eines Bewohnerparkausweises sowie der Gerichte, des Regierungspräsidiums und weiterer Stellen über den Bezug der Halbjahreskarten sei vorbereitet. Der Versand der Informationsschreiben solle unmittelbar nach Lieferung, also vor der Montage der Automaten erfolgen. (tt/ga)