Verabredung zum Mord: Mann muss sieben Jahre in Haft

Demnach kontaktierte er sie in einem Online-Forum für suizidgefährdete Menschen und bot ihr an, sie zu erhängen. So habe er seine sexuell motivierten Fantasien ausleben wollen, urteilte das Gericht. Die beiden hatten sich im April 2016 in Gießen getroffen, wo der Mann aber rechtzeitig festgenommen werden konnte. (dpa)

Ausführlicher Bericht folgt.