POLIZEI Nach Brand in Gießener Restaurant "Aura" präsentieren Experten erste Ergebnisse

Das Gießener Restaurant "Aura" stand am 7. Januar in Flammen. (Foto: D. Weber)

GIESSEN „Eine vorsätzliche Brandstiftung ist auszuschließen“, sagt der Sprecher der Gießener Polizei, Jörg Reinemer. Konkreter wollte er sich aber nicht zu dem vorläufigen Ergebnis der Brandursachenermittlung der Kripo Gießen und des Landeskriminalamtes äußern. Die haben am Dienstag ihre Arbeit in dem am Nachmittag des 7. Januar durch ein Feuer zerstörten DLRG-Vereinsheimes und des griechischen Restaurants „Aura“ im Uferweg abgeschlossen.