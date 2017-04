Wetzlarer Fans besuchen "Guardians of the Galaxy"

GIESSEN/WETZLAR Der Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" erlebte am Mittwochabend seine Vorpremiere im Gießener Kino Cineplex. Viele Fans besuchten die Vorstellung um Mitternacht, um zu den ersten Zuschauern des Hollywood-Streifens zu gehören. Unter ihnen war auffälliger Besuch aus Wetzlar: Thorsten Walch und Marco Albrecht von den "Starfleet Expendables" ließen es sich nicht nehmen, der Filmpremiere in stilsicheren Cosplay-Kostümen beizuwohnen. Das sorgte durchaus für Aufsehen und begeisterte andere Kinogänger. Daran, wer der "wahre Abschaum der Galaxis" sei, gab es für die beiden Mitglieder des Trekdinners Mittelhessen keine Zweifel: "Gegen uns sind diese Typen doch Weicheier", sagten die Science-Fiction-Fans mit Blick auf die Plakatwerbung für die "Guardians". (eng)

Anzeige