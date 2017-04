Zwei Wohnhäuser und eine Scheune brennen ab

WETTENBERG-WISSMAR Der Brand einer Scheune in Wißmar am Freitagabend hat auf die beiden benachbarten Wohnhäuser übergegriffen. Alle drei Gebäude wurden ein Raub der Flammen. Alle Bewohner konnten sich aus den brennenden Häusern retten. Einer von ihnen verletzte sich leicht, als er aus einem Fenster sprang. Er kam ins Krankenhaus.

Das Feuer war gegen 20 Uhr in einem Schuppen in der Krofdorfer Straße ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Alle drei Gebäude, die zu einer alten Hofreite gehören, wurden durch die Flammen und die Löscharbeiten unbewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei am Abend auf 100.000 bis 150.000 Euro.

80 bis 100 Einsatzkräfte waren vor Ort und bekämpften das Feuer. Feuerwehrleute aus Wettenberg, Lollar, Stauffenberg und Gießen waren im Einsatz, zudem die Drehleiter aus Heuchelheim. (eng)

Weitere Informationen und Bilder vom Einsatz folgen.