1380 Euro für Tafel

Für gute Zwecke Musikgemeinschaft hilft

Weilburg Bei dem Benefizkonzert in der Weilburger Schlosskirche hat das Blasorchester der Chor- und Musikgemeinschaft „Frohsinn Eintracht“ Laubuseschbach einen Erlös in Höhe von über 1380 Euro erzielt. Dieser Betrag geht an die Weilburger Tafel.

