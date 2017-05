17-jähriger Radfahrer schwer verletzt

UNFALL Jugendlicher überhört Auto

Der Radfahrer und ein 28-jähriger Autofahrer aus Limburg fuhren auf der Landesstraße 3021 von Münster Richtung Weyer. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft in Höhe der Bushaltestelle und „Guckelmühle“ wollte der Jugendliche nach links in einen Feldweg abbiegen. Ohne auf das Auto hinter ihm zu achten, zog er in die Fahrbahnmitte. Das Auto erfasste den 17-Jährigen frontal, dadurch wurde er in den Graben geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer ins Krankenhaus nach Diez.

Nach ersten Angaben der Beteiligten trug der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer und hatte dadurch das Auto, das hinter ihm fuhr, nicht gehört. Es entstand außerdem ein Schaden, der von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt wird. (red)