18-Jähriger rammt unter Drogeneinfluss anderes Auto - Fahrer tot

Elbtal Bei einem Verkehrsunfall in Elbtal (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein 50 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der Mann in der Nacht zu Montag nach einem Frontalzusammenstoß noch an der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger hatte zuvor einen Lastwagen überholt und das entgegenkommende Auto des 50-Jährigen übersehen. Der Mann wurde durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt. Der 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er hat die Einnahme von Drogen zugegeben. (lhe/dpa)

