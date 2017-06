19-Jähriger bei Motorradunfall schwerst verletzt

Hünfelden-Kirberg Der Rettungshubschrauber ist am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 417 bei Kirberg im Einsatz gewesen: Ein 19-Jähriger ist bei einem Motorradunfall schwerstverletzt worden. Eine 38-jährige Autofahrerin hatte dem jungen Mann in Höhe eines Supermarktes nach Polizeiangaben die Vorfahrt genommen, der Fahrer stürzte. Dabei zog er sich so gravierende Verletzungen zu, dass die Rettungskräfte einen Hubschrauber anforderten. Die Bundesstraße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. (br/red/Foto: Ehrlich)

Anzeige