42-Jährige verletzt Lebensgefährten bei Streit tödlich

Nach der Auseinandersetzung am Samstagabend fand die Frau die Leiche des 51-Jährigen am Montagabend in seiner Wohnung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Laut Angaben der Frau hatten beide am Samstag viel Alkohol getrunken und waren in einen Streit geraten. Dabei habe sie auf den Mann eingestochen und dann die Wohnung verlassen. Als sie am Montag zurückkam, fand sie den leblosen Körper ihres Partners.

Die Leiche wies laut Mitteilung mehrere Stichverletzungen am Oberkörper auf.Gegen die 42-Jährige wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. (dpa/lhe)